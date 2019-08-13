4歲女稱尿尿地方紅紅的「爸爸摸、用舔的」 檢認罪嫌不足不起訴

2019-08-13 13:22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「爸爸摸、用舔的，」桃園市一名4歲女童，今年3月間向心理師透露尿尿地方會紅紅的，爸爸有說不能說，並稱「不要爸爸再舔自己了」，爆發全案，經檢警調查，今天桃園地檢署偵結，認女童父親涉犯妨害性自主罪嫌不足不起訴。

不起訴書指出，女童疑遭傷害或不當照顧，今年1月起由雲林縣社會處採漸進式返家計畫，今年3月15日至3月18日間，女童曾短暫返回父親位在桃園的住處。

不起訴書表示，之後女童與雲縣府社會處安排的心理師會晤時，曾提及尿尿的地方會紅紅的因為「爸爸摸」、「用舔的」，當時「媽媽去上班」、「爸爸照顧我」、「爸爸有說不能說」、「不要爸爸再舔自己」，但女童在敘述案件時，像是回答過好多次，心理師雖對可信度有存疑，為求保險，還是報警處理。

檢方偵訊時，女童對雙親及寄養家庭均表示喜歡，稱現在尿尿的地方不會痛，但之前會痛，爸爸、媽媽及寄養媽媽都會幫她用手在尿尿的地方擦藥，但媽媽和寄養媽媽比較常，爸爸只有幫她擦過一次，不會痛，媽媽也知道，沒有人用舌頭舔。

偵訊時，女童父親也堅決否認，並稱女童有尿布疹，是由女童母親幫她擦藥；女童母親也證稱，女童是因為尿布疹導致下體紅腫；照顧女童的寄養家庭則說，女童自桃園返家後，她在幫女童洗澡時有發現女童下體很暗沉、紅腫，跟一般小朋友不一樣，馬上和社工反應，當時她問女童誰幫她擦藥，女童說媽媽有，爸爸有摸她、幫她擦藥，但沒有講得很具體，也沒有提到舔等字眼。

檢方依女童父親、證人證詞等，且並無其他證據認定女童父親對女童做出猥褻行為，認女童父親涉犯妨害性自主罪嫌不足，予以不起訴處分。

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