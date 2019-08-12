「爸爸你不要再摸了」 女童控父親每週猥褻

2019-08-12 16:31

〔記者溫于德／台北報導〕女童小茜指控父親在深夜對她撫摸胸部，雖經她不斷拜託「爸爸你不要再摸了」、「不要一直碰我」，仍以每週1次或2次頻率猥褻，時間長達4個月。但士林地院依小茜證詞、國小訪談紀錄、醫院心理衡鑑結果等，認為小茜指控存有瑕疵，加上查無其他客觀證據證明父親猥褻小茜，上週三判決無罪，可上訴。

小茜指控父親從前年2月起自同年6月13日，每週都會撫摸她的胸部；小茜曾告知母親受害過程，且經學校老師發現她行為有異，通報校方。

父親後來被依強制猥褻罪起訴，他在院方審理時依舊否認犯行，辯稱沒有碰過小茜胸部。

委任律師則說，本案只有小茜指訴，且小茜雖控訴父親從床上翻下來趴在女童身上，雙腳也靠在小茜腳上，用兩手深入小茜衣領內摸胸，但若父親正向趴在小茜身上，父親的手不可能反向深入小茜衣領內撫摸；此外，依小茜胞兄供詞，小茜與母親通常在晚上10時睡覺，胞兄11時就寢，父親凌晨2時上床，但小茜卻指控父親大約晚間10時猥褻，顯然在說謊。

合議庭認為，小茜曾因跟母親吵架而數次報警，可見小茜對維護自身權益相當自主，不因爭執對象是否為親人有異，因此，若小茜真有被摸胸，豈有可能隱忍數月不宣；另國小輔導紀錄也寫到，小茜曾經眼角膜受傷，經學校老師關心，小茜說是同學造成，卻遭同學否認，小茜才又改口說是被課本弄到，可見小茜說法存有疑問。

再者，小茜指控父親每次猥褻她的手法均是雙腳壓或跨坐在她腳上，再用雙手同時從她衣領伸進衣服內撫摸；但法院指出，即使非緊身衣，衣領也不可能太過寬鬆，然而，小茜卻指控父親雙手同時深入衣領內撫摸胸部，不合常理，且依醫院心理衡鑑報告，皆說明小茜會說謊、說髒話、鬧彆扭、攻擊他人等，思考問題常與性有關聯。

合議庭最終認定小茜指控父親猥褻存有瑕疵，且查無其他客觀證據證明父親猥褻女兒，判父親無罪。

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