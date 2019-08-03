手滑美眉私密處半小時 名武術教練拗按摩

2019-08-03

色教練判賠40萬確定

〔記者楊國文／台北報導〕曾在戲劇界擔任武術指導、武術界小有名氣的41歲教練王昭文，是新北市蘆洲一家武術學院負責人兼教練，未料前年為一名年輕女子小慈（化名）按摩時趁機上下其手，從上半身敏感部位摸到下半身私密處，事後還跟小慈掰稱：「這是肌膜按摩法」。高等法院依強制猥褻罪將王男判刑1年6月，刑事部分可上訴；民事方面，高院再判王應賠償40萬元確定。

王男在國內是知名武術師傅，開設武術學院後，以教導武術、按摩推拿為主，吸引不少人來武術學院習武。

美眉閃躲不敢反抗

小慈提告指稱，她因肌肉痠痛，王男前年4月間幫她按摩，在地下室安排她仰躺，在未告知要按摩何部位下，竟伸手到她的衣服裡反覆猥褻其上身，時間約5分鐘，之後王男將手滑到她的下半身褲子裡繼續猥褻。

教練色問：還要嗎

小慈證稱，她確認王男不是在按摩，而是在「撫摸」她的身體，但她害怕不敢反抗，只敢一再以挪動身體、變換姿勢閃躲，王男不但不停手，反而問她：「舒服嗎？還要嗎？」侵犯她身體的時間共約35分鐘。

王昭文稱有獲同意

當時隱忍的小慈，返家後鼓起勇氣以臉書質問王：「你按摩下腹部時，手都會摸到私處？」王男瞎掰說：「這是肌膜按摩法」，還向小慈強調：「我沒有強迫妳啊」等語。

小慈忍無可忍，對王男提告並求償。王否認不法，辯稱推拿過程經過小慈同意，也有問她需要推拿的力道和位置，推拿後還問她是否有比較好，並未強迫，且按摩過程小慈未表示不悅或揮手。

刑事法官審理時，一名女子證稱，她原本也跟王男習武，王男竟稱夢到對她說「我們去做愛」，還說「我想抱妳」，她嚇得不敢再去練武；高等法院認定王男有罪，判王男1年6月徒刑。民事方面，法官認定小慈身心受創，判決賠償40萬元。

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