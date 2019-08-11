助失聯20年姊妹淘重逢 暖警差點被當成詐團

2019-08-11 12:10

〔記者許國楨／台中報導〕一名中國籍姓沈姓女子，20年前來台旅遊時認識從事旅遊業的黃姓女子，期間雙方極為投緣成為無話不談姊妹淘，後來因沈女遠嫁英國失聯，上週沈女再度來台依舊惦記向警方求助，暖警透過各種管道找到黃女，還一度被誤以為是詐騙集團，最後終於讓這對失聯20多年的好姊妹重逢敘舊，圓了沈女多年來的夢想。

台中市第一分局大誠分駐所警員王孟平當天返所時，發現沈女拖著行李箱在分駐所外徘徊疑似迷路，主動上前關心得知沈女遠從國外來台尋友，不知道警方能否幫忙尋找，王員隨即請沈女進入所內休息了解原委。

中國籍沈女向警方表示，約20年前來台旅遊時認識一名在台中從事旅遊業的黃小姐，在台期間很受對方的照顧，回去後雙方還是保有聯繫，後來因為她遠嫁英國而失聯，但這20多年來還是惦記著她，希望有朝一日能再見面致謝並敘敘舊。

當天傍晚過境台灣時剛好有空檔，特別趕來台中希望能找到黃大姊，但是人生路不熟加上天色又已暗，才會在警所前徘徊，員警隨即憑沈女提供的相關資訊上網搜尋，也利用通訊軟體功能，請各群組好友協尋，終於在臉書找到與資料相符，目前仍在旅行社任職的黃姓女子並致電。

此時黃女一度還以為是詐騙集團急掛電話，直到警方說明原委才確認，立即趕到警所與沈女會合，這對久別重逢的姊妹淘見面後激動得相擁而泣，沈女說，趕到台中時才發現人生路不熟加上天色已暗，原以為機會渺茫，還好遇到熱心警察鼎力協助，不斷直呼台中的警察實在太厲害了！

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