馬公西瀛虹橋傳民眾投海 送醫後宣告不治

2019-08-10 17:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公觀音亭著名地標西瀛虹橋，今日下午驚傳一名男性民眾，自15米最頂端向下跳海，雖然時值退潮，水深及膝，但在重力加速度作用下，救起時已無呼吸心跳，送往衛生福利部澎湖醫院搶救仍宣告死亡，死者為48歲張姓男子。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午2時39 分受理民眾報案指稱，西瀛虹橋下海域有人溺水，消防局獲報後，立即派遣第一大隊及馬公分隊4車1艇10人前往，現場由副大隊長陳正宜指揮，下午2時46分到達現場後，立即展開救援工作。

因時值退潮，橡皮艇無法下海施救，乃由馬公分隊小隊長劉明偉等人涉水先行接觸溺者，並拖帶上岸，雖然水深僅及膝，但在重力加速度作用下，溺者現場已呈現OHCA狀態，救護人員立即實施CPR急救。下午3時07分馬公93車將溺水者載送前往衛福部澎湖醫院就醫， 2分鐘到達醫院，但經過搶救後仍宣告不治身亡。

根據警方調查，死者為居住在馬公市東文里48歲張姓男子，現場並未留下遺書，但向消防局報案電話，確定由張姓男子手機撥出，橋頂上有一張椅子，疑似張姓男子自行攜帶，張姓男子機車也在觀音亭園區尋獲，但無法確定自殺或他殺？需進一步由警方調查確定釐清死因。

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