8/9 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落嘉義市

2019-08-09 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月9日）開獎的第108000190期今彩539頭獎開出1注，由嘉義市西區書院里民族路694號一樓的「人人賀彩券行」開出；第108000071期大樂透及第108000190期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000071期大樂透中獎號碼為「04、13、18、26、41、48，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共24注中獎，每注可得7萬407元；肆獎共77注中獎，每注可得1萬4107元；伍獎共1259注中獎，每注可得2000元；陸獎共1876注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9253注中獎，每注可得400元；普獎共2萬3692注中獎，每注可得400元。

第108000071期49樂合彩中獎號碼為「04、13、18、26、41、48」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共62注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2135注中獎，每注可得1250元。

第108000190期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、08、09、10、14、15、16、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共254注中獎，每注可得500元；肆獎共2015注中獎，每注可得100元。

第108000190期今彩539中獎號碼為「13、19、25、26、33」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共163注中獎，每注可得2萬元；參獎共5551注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7729注中獎，每注可得50元。

第108000190期39樂合彩中獎號碼為「13、19、25、26、33」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共234注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7656注中獎，每注可得1125元。

第108000190期3星彩中獎號碼為「843」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000190期4星彩中獎號碼為「9116」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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