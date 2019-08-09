8/12威力彩頭獎金飆20.5億！ 長這樣最容易中大獎

2019-08-09 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕台灣彩券目前連摃46期，下週一（12日）的頭獎彩金上看20.5億元，是近4年來頭獎金額再度衝破20億元，台灣彩券統計過去多位頭獎得主面相，大眼、大嘴、高額頭及橢圓臉最具有偏財好運，得頭獎機率較高。

台灣彩券統計2018年與108年中頭獎幸運兒面相特徵，53.8％中獎人有高額頭，38.5％得主有蒜頭鼻，87.5％的中獎人嘴型很大，並有一半的頭獎得主具有大耳垂；光看2019年上半年的億元頭獎中獎人，61.5％的人具有橢圓臉，30.8％臉上了一字眉，84.6％頭獎得主有大眼睛，83.3％則具有豐厚的雙唇。

台彩還比較去年與今年的頭獎中獎人生肖，2018年頭獎得主有17.6％屬鼠、17.6％屬龍；到了2019年屬虎的頭獎得主佔25％，屬羊也佔25％；星座方面，以2019年億元中獎人來看，光天秤座就佔25％，水瓶座則佔17％，兩者都屬於風象星座。

台彩指出，2019年1月至6月份億元以上的大獎共開出12注，包含大樂透10注、威力彩2注，以地點分布來看，12注億元大獎中，新北市就開出4注，台南市與台中市則分別以3注和2注，當中以男性中獎人多，共計10位，女性為2位；而在購買方式上，12位幸運中獎人有67％使用電腦選號，33％選擇自己選號。

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