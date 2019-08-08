提案解任監察人 民視前、現任董事長挨告結果出爐

2019-08-08 14:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕民視前年5月舉辦股東常會，進行董監事改選，打算解任監察人全青股份有限公司，全青認為時任民視董事長的郭倍宏、總經理王明玉，利用民視免付費專線及「政經看民視」節目宣揚股東支持兩人，涉嫌背信罪，但新北地檢署調查認為罪證不足，今將兩人處分不起訴。

前年5月25日，民視舉辦股東常會，提案解任全青，並於成案時補選1席監察人，民視最大股東民間投資股份有限公司（簡稱民投）亦將全面改選董監事，全青指控，同時擔任民投董事的郭、王，為鞏固經營權，利用民視租用的免付費電話，供2公司股東向民視員工詢問交付委託書之事，還指示員工製作防止中資收購、請股東支持兩人的文宣，另還在民視新聞台「政經看民視」節目播送「民視小股東發聲 力挺郭倍宏深耕本土」、「慎防中資收購委託書 民視股東洽免付費電話」等內容，宣揚支持郭、王，涉嫌背信罪。

現任民視董事長王明玉出庭時否認指示要做股東交付委託書可打免付費專線，「政經看民視」節目是節目自己負責；已被擠下董事長位置的郭倍宏則說，未指示「政經看民視」製作相關影片，因對媒體專業是很大的忌諱。

檢方調查，該支民視免付費電話租用時間是前年1月，早於股東常會，且每月電話費約2千多元，難認是專為股東會收受委託書而申辦，再者，依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，中資非經主管機關許可不得在台灣投資，難認影片在圖2人利益或有損民視權益，加上無證據證明兩人有指示節目員工製作該影片，因此認定2人罪嫌不足。

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