民視家變再起／ 田再庭控掏空11億 王明玉提告

2019-05-10

〔記者蕭宇涵／台北報導〕民間全民電視台四月二日召開臨時股東會，改選董監事，原任總經理王明玉當選新任民視董事長，前董事長郭倍宏的挺郭派勢力幾乎全面退出董事會。不過民視榮譽董事田再庭昨日偕前董事陳廷鼎、前監察人李素真、會計師張福淙召開記者會，指控王明玉透過「北京永展」、「富冠全球」等案十年間搬走民視逾十一億元，民視高層內訌尚未止息。

王明玉昨日也發聲明表示，「意圖以誹謗本人名譽為目的召開記者會，對此，本人當對田再庭先生等人提出相關民、刑事訴訟，以維本人清譽。」

盜蓋田印章？ 王︰無從主導

張福淙指出，王明玉成立人頭公司「富冠全球」，在二○○九年將原資本額一億元的民視文化增資四億，再轉借款給「富冠全球」，迴避三萬多名股東監督。陳廷鼎則指控，王明玉十年內偽蓋田再庭的印章，由民視文化陸續無擔保轉帳一四三筆現金，總金額超過十一億元。

王明玉則在聲明中駁斥：「本人自一九九七年六月十一日民視開播以來，均僅擔任副總經理一職，關於公司重大決策，須由常務董事會做成決議後，交由相關部門執行，本人根本無從主導，更遑論掏空十一億元公司資產。」

富冠案在二○一七年時，就由民視監察人陳清福旗下的全青公司委託律師黃明展對王明玉、田再庭提出告訴，田再庭也曾為此遭提訊，昨陳廷鼎以「王明玉這期間都是背著田董事長拿印章去蓋，田董事長直到北檢提訊時才知道有富冠的存在。」作為解釋。

不過富冠案在檢察官調閱相關帳冊後，認為與背信罪構成要件不符，加上陳清福於四月十六日撤告，檢察官以罪證不足等理由，不起訴王明玉、田再庭。張福淙稱：「黃介入此案卻又當選副董，違反律師倫理。」陳廷鼎則表示：「會按鈴申告，也向財政部提出檢舉。」

黃明展昨反擊：「此案為非告訴乃論，即使撤告也不能撤回，是檢察官調查後決定不起訴。」他也自清，自己是民視廿一個董事選出來的副董事長，「不是王明玉選的」。

陳廷鼎也控訴，民視投資的「台北永展」在二○一二年至二○一四年間，分發民視文化九千三百三十萬元收益，遭王明玉等人挪用，「北京永展」向民視文化借貸的三千兩百七十萬元由王明玉等人簽核，至今也未歸還。

王明玉聲明回應，兩案均係大約十年前、經民視常務董事會做成決議後，交相關部門執行之案件，當時董事長為田再庭先生，「永展案本人並未參與」。

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