民視節目中宣傳商品挨罰 興訟抗罰仍遭駁回

2019-06-20 19:34

〔記者溫于德／台北報導〕民間全民電視公司經營的民視無線台，3年前在連續劇內穿插廣告，之後又兩度在消費節目中宣傳特定商品，事後均遭NCC依違反廣電法裁罰；民視不服，興訟抗罰。台北高等行政法院認為民視確實違法，NCC裁罰有理，駁回民視請求，可上訴。

判決指出，2016年5月16日，民視無線台在八點檔連續劇內穿插廣告，遭NCC裁罰40萬元；2017年5月31日，該台另在消費節目中為特定商品宣傳，挨罰100萬元，2018年1月29日，該台又在節目中為「巨無霸纖維飲」、「超級淡斑皂」等特定商品推銷宣傳，遭罰80萬元。

民視抗罰時主張，依廣電法第2條各款規定以及NCC訂定的「電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法」，可知節目中的「置入性行銷」不屬於「廣告」；且廣電法第33條也規定，僅就節目「破口間（廣告時段）」所插播的廣告，是要求行為人應以適當方式區隔節目，並非對「節目廣告化」或「廣告節目化」加以規範。

但NCC辯稱，廣電法相關管理辦法的規範對象包含節目與廣告，且明定未區隔的態樣，而民視長年製播節目，怎麼可能不清楚規定。

合議庭認為，民視雖未在節目中明確提及商品或生產公司名稱為何，卻利用見證者推薦、實驗證明等手法，藉機傳遞資訊已提高可信度，並刺激觀眾消費欲，且該特定商品均在節目播出後，在節目網站上販售，已明確違反廣電法第33條規定。

合議庭認定，民視雖多次遭NCC裁罰，仍再度違反規定，顯然出於故意，且NCC裁罰額度合於基準，駁回民視請求。

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