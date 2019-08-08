嚇壞了！溪頭加油站被亂入露營 豎牌警告、入夜拉封鎖線

2019-08-08 08:15

〔記者謝介裕／南投報導〕中油直營的南投縣溪頭加油站，7月21日被本報獨家披露打烊後，遭露營族亂入淪為露營區，潛藏火警爆炸危機後，警方及中油便火速展開「補破網」工作，除了豎立禁止露營、炊煮警示牌，以及下班後站區拉上封鎖線以外，也加強稽查、巡邏工作，避免加油站露營亂象重演。

南投縣鹿谷鄉因溪頭、杉林溪、妖怪村等風景據點良多，素有「台灣小瑞士」美名，尤其，暑假以來，氣溫不斷飆高，更吸引絡繹不絕的遊客上山避暑遊玩。

而「中油溪頭加油站」則是溪頭風景區裡頭唯一的加油站，緊鄰的台大實驗林管處溪頭自然教育園區，雖然設有合法的露營區，但因租用1頂露營帳台，1天的費用為600元；每輛露營車1天的泊車費同樣也須600元，合計1天的露營成本就達1200元。

在此前提下，部分遊客為了節省開銷，遂趁加油站下午6時打烊後，罔顧「禁止停車」、「嚴禁煙火」等標語及公告，直接將露營車開進加油站內停靠，並視為露營區般開始將車內的桌椅及相關食材搬下車，一邊談天說地、一邊泡茶或煮東西吃，萬一用火不慎引發火警，後果將難以設想﹗

在本報報導該露營亂象後，警方及中油也意識到問題的嚴重性，並祭出因應之道，加油站人員在下班時，便會在站區拉起封鎖線，讓車輛無法進入，警方則排班加強巡邏工作，迄今半個月來，露營族違規露營情況已不復見，顯然已達到遏阻效果。

溪頭商家及社區居民除肯定警方及加油站人員的付出以外，也希望能持之以恆，以免露營亂象死灰復燃，警方則表示，維護民眾居家安全是其天職，絕不可能只有3分鐘熱度，並呼籲愛好露營的民眾不要心存僥倖，否則，一旦違規闖入加油站露營事證明確，絕對依公共危險罪嫌從嚴究辦。

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