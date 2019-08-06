保雙子星最優資格 南海發展聲請假處分再吞敗

2019-08-06 21:46

〔記者溫于德／台北報導〕港商「南海發展有限公司」與馬來西亞商「馬頓有限公司」雖獲台北市政府評選為雙子星開發案最優申請人，但投審會認為南海發展與中國關聯甚深，恐影響國安，駁回申請案。南海發展後來二度向台北高等行政法院聲請保留最優申請人資格及開發案，經合議庭衡量利益後，再度裁定駁回，仍可抗告。

南海首度聲請假處分，請求北高行命北市府於本案判決確定前，應展延設立新專案公司的期限、不得廢棄最優申請人資格、不得核准次優申請人遞補簽訂投資契約或重新公開徵求投資人，及不得廢棄開發案。

但北高行認定，南海發展聲請定暫時狀態假處分的要件不合，且聲請本案實體法律關係所需判斷事項，均未釋明其存在「蓋然性」較高，因此不應准許假處分聲請。

南海不服，再度聲請假處分；北高行稍早發布新聞稿指出，南海發展就其與北市府間本案勝訴可能性釋明尚有不足，且若准許假處分，開發案須等候當事人間本訴確定，或南海與經濟部間的原處分行政訴訟確定，開發案將呈現停滯不前、無法前進情況，將損及公共利益。

北高行也說，南海發展未闡明損害重大或危險急迫之處，且經合議庭調查，南海發展損失純屬財產損失，依社會通念，並非不能以金錢賠償或回復，因此再度裁定駁回。

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