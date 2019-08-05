用便利貼弄瞎監視器畫面罰6萬 運將不服上訴改判無罪

2019-08-05 09:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名闕姓計程車司機去年11月因不滿被測速照相取締，竟利用棍子將便利貼貼住測速照相機鏡頭，警方調查後發現，將闕男移送法辦。今年4月基隆地方法院依觸犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，判他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。闕男不滿一審判決提出上訴，再審法官認為，張貼便利貼並未毀損公物，改判闕男無罪。

檢警調查，闕男曾因駕車行經基隆市七堵區明德三路附近時，遭警方設置在中央分隔島上的測速照相機拍到他違規事實，被舉發後心生不滿，去年11月5日凌晨3時許，竟沿著明德三路設置的測速照相機處，利用長柄木棍將黃色便利貼便條紙黏貼在鏡頭上，使得5台測速照相機無法感應並判讀舉發，導致機器無法正常使用；調閱附近路口監視器發現，是闕男所為，約談他到案說明。

闕男偵訊時也向偵辦人員表示，確實是自己因不滿被拍照，才會拿長木棍將便利貼貼住測速相機鏡頭。

基隆地方法院一審時，法官認為闕男的行為已經觸犯毀損公務員職務上掌管物品罪，判處他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，闕男不服判決決定提出上訴。

再審法官則認為，闕男只是將便利貼貼在鏡頭上，撕下後相機仍可正常使用，並未達到「毀棄」、「損壞」或「致令不堪用」程度，未構成毀損公務員職務上掌管物品罪。加上檢察官未提出其他相關證據，證明被告有其犯行，故判處被告無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法