中山高轉82快速道路匝道車禍 小貨車險折斷

2019-08-04 14:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國道一號水上段轉82快速道路匝道口今天中午發生車禍，1輛小貨車與油罐車擦撞後失控滑行，車體嚴重變形，車身跟車頭差點折斷分離，幸好小貨車駕駛及乘客經救援人員救出後，僅受輕傷。

嘉義縣消防局今天中午12點多獲報，國道一號中山高轉82快速道路往西匝道口發生車禍，有人受困，水上、太保及鹿草消防分隊到場時發現，小貨車因車體變形，車門無法打開，傷者受困，經破壞車體後將小貨車駕駛及副駕駛座上的老婦救出，油罐車駕駛並未受傷，車禍肇事原因正由警方調查。

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