廂型車追撞臨停車 車頭變形乘客夾困

2019-08-04 12:25

〔記者王宣晴／新北報導〕今天上午9時許，新北市三重發生追撞車禍，一輛廂型車行經重新路二段往台北橋方向時，疑因未注意車前狀況，追撞準備要臨停的賓士車，撞擊力道猛烈，導致廂型車頭嚴重變形，副駕駛座的婦人夾困車內。

警消獲報趕抵，確認駕駛已自行脫困，趕緊破壞右側車頭，協助受困的64歲黃姓婦人脫困，黃婦右膝有4X4公分、右小腿有1Ｘ1公分的血腫、左手擦傷，傷勢並不嚴重，送醫急救後並無生命危險。

警方表示，廂型車駕駛酒測值為零，確切車禍原因仍待調查釐清。

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