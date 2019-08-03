公車與自行車擦撞 男騎士捲入車底當場死亡

2019-08-03 11:37

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市士林區平菁街山區道路，今日上午7時許發生公車與自行車騎士擦撞意外，李姓騎士被捲入車底輾壓，當場死亡。至於確實肇事責任歸屬，現由警方釐清中，肇事司機訊後將依過失致死罪嫌移送。

警方表示，今日上午約7時左右，303路公車行經平菁街一處轉彎口時，意外與騎乘自行車的李姓男子擦撞，李男遭捲入車底，當場死亡。警方獲報立即封鎖道路進行勘驗，目前已恢復通行。

警方表示，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清，目前警方已調閱公車內相關監視畫面作進一步調查。（11:45更新）

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