母親剛走1個月 18歲資優生打工離奇猝死 家屬悲慟

2019-07-30 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕暑假許多學生會選擇集體出遊，也有人會選擇到不同的地方打工賺取額外的收入，有名今年剛從陽明高中數理實驗班畢業、考上國立宜蘭大學的黃姓女學生，趁開學前的空檔至淡水知名飯店打工，沒想到工作到一半時突然昏倒，緊急送醫後仍不治身亡，家屬與親友得知後都不敢相信，悲痛不已。

根據《三立新聞》與 《ETtoday新聞雲》 報導，現年18歲的黃姓女學生考上國立宜蘭大學食品科學系，她在高中三年成績優異、人緣極佳並領有全勤獎，她趁著大學開學前至淡水的飯店打工，沒想到28日晚間在宴會廳送菜時，突然在賓客面前倒地抽搐失去意識，同事見狀後趕緊拿出AED急救並叫救護車，救護人到場後實施CPR並送醫，但仍回天乏術。據了解黃女的母親1個月前因癌症過世，現在黃女也走了，家屬悲痛萬分難以接受。

黃父在接受《三立新聞》的採訪時哽咽表示「她很喜歡看書，才會去打工賺錢」，並提及曾在學校被檢查出疑似心律不整，但之後大醫院檢查時又沒有異狀，想說沒有很嚴重，不懂為什麼會發生這種事。

黃女的同事表示，黃女只會在有宴會的時間上班，上班時間為晚上5點至10點，至今才上班5次，事發前都沒有異常，沒想到卻突然倒下，警方表示黃女的遺體目前冰在位於板橋的殯儀館內，而詳細死因，將在解剖後才能釐清。

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