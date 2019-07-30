八旬翁赴中生子重婚、致富 台髮妻怒斷61年婚獲准

2019-07-30 22:10

〔記者楊國文、黃捷／台北報導〕八旬周翁早年因案赴中避風頭，竟和中國籍小三張姓女子同居生子、重婚，並經商致富，每次短暫回台後即返中生活，大享齊人之福，但在台髮妻陳婦獲悉此事，決定斬斷長達61年的「不正常婚姻」，訴請離婚和求償；高等法院判准離婚，且周翁須賠償精神慰撫金100萬元給陳婦。

81歲高齡的陳婦指控，1958年和周翁結婚，他因涉刑案，1995年出境到中國避風頭，無法和家人團聚，卻和差30多歲的中國籍張女同居、1999年生下一子。

陳婦說，周翁自2011年起開始出入台灣，卻都是短暫停留，即返回中國和張女共同生活。而周翁回台期間，時常介入子女公司經營，只要不合其意，就大聲咆哮、出言恐嚇，如放話「你們這一家子要小心」等話，造成她和子女身心極大恐懼。

她指出，為家庭和諧，只好容忍周翁外遇生子情事，兒子2016年1月卻告知她，周翁早於2001年3月捏造不實身份，以多明尼加共和國國籍、冒名「周龍三」身份，和張女在中國廈門登記結婚，已構成重婚，多年來她均被矇在鼓裡，下決心不再死守這個婚姻，2016年3月先到中國提起周翁和張女婚姻無效之訴，經法院判決婚姻無效確定，回台後，即訴請和周翁離婚，並求償100萬元。

周翁指稱，陳婦所言不實，當年雖因案到中國避風頭，仍以在台房產每月25萬元租金，供做陳婦和子女的生活費，並未遺棄陳婦和子女，而且他和張女同居、生子，甚至結婚，陳婦均知情且同意，從陳婦或家人共有19次到中國探視他，並和張女搭肩合照，可得到印證；周指出，和妻子均80多歲，沒必要離婚。

高等法院指出，陳婦對周翁赴中外遇、生子，長期隱容包容，周翁卻不知感恩，偷偷和張女結婚，隱匿重婚事實，且和張女長期在中國生活，每年僅1成時間返台和陳婦、子女短暫相處，漠視陳婦人格尊嚴，故判准離婚，另考量周在中國有40多筆房產，判應賠償陳婦100萬元。可上訴。

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