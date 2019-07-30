男子連環詐財 公證人也被騙

2019-07-30 11:13

［記者楊政郡／台中報導］40歲李男堪稱詐騙高手，得知江某急需貸款，騙江某配合偽造4筆借款契約共170萬元，製造江某有頻繁交易假象，而上述170萬假債權，再以債權轉讓方式，換來現金155萬，2個月間過程出神入化、好像變魔術，不過紙包不住火，李男被依詐欺罪判9月，搭擋黃女判3月徒刑，搭擋熊男另案偵辦。

判決書指出，李男（40歲）2014年7月得知江某急需貸款，表示可協助取得貸款，但需配合他辦理一些手續，短短幾天李與搭擋黃女、熊男，各別與江簽下4筆借款契約，表示江男向他們借得25萬、25萬、60萬、60萬4筆，借款契約都有「公證人」完成公證，實際上只有形式借據，並無實際借款。

李男又拿出30萬現金給黃女，由黃女匯入江某帳戶，匯入後馬上領出又回到李男手中，這30萬又交給熊男，由熊男匯入江某帳戶，也是馬上領出回到李男手中。再一次以60萬現金再次現匯、現領，李男說這是要製造江某與黃女、熊男等人有頻繁的資金往來，增加江某信用度，更能取得銀行貸款。

這些170萬假債權在李男手中，正巧同年度3月李男收了一筆20萬斡旋金（陳男委託買房），買賣不成斡旋金要退還，李男就以上述假債權一筆25萬轉讓給陳男，還要他補足5萬元差額。

第二筆假債權25萬又轉讓給「阿樂」取得現金25萬：第三筆假債權60萬也以54萬現金轉給「阿樂」。

第四筆假債權60萬，以51萬轉讓吳女，上述債權轉讓又都經過「公證人」完成公證，但債權到期後，找上江男，江男才說出這些都是假債權等上情。

被告李男及黃女到案後坦承不諱，審理期間被害人獲得全部或部分賠償，均取得和解，審酌李男國中肄業、無業，依詐欺得利罪判9月，黃女國中畢業、無業，判3月徒刑。

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