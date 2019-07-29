假運動真外遇3年終結近半世紀婚姻 外遇男還被譏不舉

2019-07-29 20:45

〔記者王俊忠／台南報導〕人夫楊姓男子與黃姓女子暗度陳倉，利用外出運動名義與黃女到摩鐵約會通姦，婚外情前後3年多，雖未吃上刑事官司，但與妻子近50年婚姻劃下句點。楊男控訴黃女另名林姓男友告知其妻有關「楊男、黃女通姦及楊男不舉之事」，侵害其人格、隱私等權及婚姻美滿。但台南地院法官認為，楊男婚姻破滅是自己不當婚外情行為所致，判黃女與其林姓男友不必賠償。

楊姓男子指控，2018年3月1日上午，其黃姓女友的另名林姓男友趁他不在家時，到他住家對他的妻子說「楊男與黃女常利用每週一、三、五的下午，假借運動為名，實際上到1家汽車旅館通姦3年多」、「黃女還說會選擇跟林男過一輩子生活，不要跟楊男過那種不能人道的生活」。

楊男與黃女涉通姦案，經台南地檢署不起訴。但楊男為此與妻子發生嚴重爭執，兩人於2018年7月中旬到戶政事務所辦妥離婚登記，結束近50年婚姻。

楊男自稱待黃女不薄，不知黃女為何向林男誣指他不能人道（意即性無能），黃女還把兩人交往過程細節告知林男，林男再把他們兩人的婚外情、誣指他不能人道等事轉知其妻，使其婚姻破滅也侵害人格、名譽、隱私等權利，身心痛苦萬分，要向黃女與林男兩人求償100萬元。

民事一審法官根據楊男在通姦刑事案警詢時稱，都是利用運動時間與黃女到摩鐵通姦，他認為妻子不會發現，才敢這麼做。因為此案無其他通姦佐證、摩鐵也無兩人入住登記資料，檢方不起訴。但法官認為，楊男與妻子婚姻破滅，是楊男與黃女不當交往行為導致，並非林男把話轉達楊妻的行為，這件事受害人是楊妻，不是楊男，楊男提告求償不足採認，還可上訴。

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