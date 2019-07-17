以為老公中風「不行了」 元配得知小三產子大傻眼

2019-07-17 20:26

〔記者王定傳／新北報導〕邱姓男子中風後，其妻一直以為老公已喪失性能力，不料，邱妻後來卻收到一名楊姓女子的訊息，告知她幫邱男產下一子並附上合照，邱妻根本不信，因為深信丈夫沒有性能力，直到楊女提出確認親子之訴，邱男才坦承出軌，邱妻獲知後氣憤向小三求償，新北地院審理後判決楊女須賠償元配50萬元。

據了解，邱妻在丈夫於2011年間中風後，一直與丈夫過著清心寡慾的生活，但2014年間，她卻收到楊女的訊息，告知她幫邱男產下一子並附上合照；2016年間，楊女更帶著小孩到邱男工作地點談判，並發生爭吵，楊女當時還當著邱妻的面告知：「這小孩是妳丈夫的」。

不過，這兩件事情並未動搖邱妻內心，她始終深信丈夫中風後已喪失性能力，直到2017年間，楊女向法院提出確認親子關係存在訴訟，邱妻收到通知書後，得知丈夫當庭親口承認出軌，並辦理認領戶口登記，她才驚覺遭背叛，提告並求償150萬元。

刑事部分，法院依相姦罪判楊女2個月徒刑，面對150萬的民事求償，楊女反駁，邱妻早在2014年至2016年間就已經知道此事，請求權已罹於時效。

邱妻則解釋：「丈夫中風後，2人就一直過著清心寡慾的生活，根本不會往那裡去想…一直認為楊女是因為債務問題騷擾，根本不相信丈夫與楊女有小孩」。

法院調查，依醫院病歷，邱男曾於2011年間，因中風等疾病到醫院治療，且依邱男老闆證述，邱、楊爭吵時，邱妻雖在場，但她始終認為小孩不是丈夫的，另外，邱男也在偵查時說，妻子雖有懷疑，但他矢口否認，從未坦承，妻子是在收到通知書及小孩入戶籍才知悉，加上邱男確實在家事庭時才承認是小孩生父；法官最後判定損害賠償請求權並未罹於時效。

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