違規佔用粉紅車格 新北1個月取締546件

2019-07-28 16:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕交通部今年6月起實施「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，新北市交通局與停車場業者成立聯合稽查小組，針對賣場、百貨公司、火車站、醫療院所及觀光遊樂園區等違規占用婦幼專用車位全面稽查，新法上路1個月以來，總計取締546件，車主將被處以最高1200元罰鍰。

交通局停車管理科長吳政諺表示，可停放婦幼專用車位的對象及規定歷經1年宣導，期間交通局通知停車場業者加強巡場，對於違規停放車輛夾單警告，雖然大多數車主皆了解法令規定，但執行稽查以來，聯合稽查小組勸離違規占用車主時，有時遭到惡言相向，但違規占用的車主最後仍將車子駛離。

吳政諺說明，車主須於車內擋風玻璃上放置「孕婦、育有6歲以下兒童者之停車位識別證」，且車上要載有孕婦或幼兒才可使用婦幼車位，為了避免不必要的爭議，交通局設計臨時識別證，提供給忘記帶證、但實際情況合乎需求的民眾使用。

交通局表示，自今年6月29日稽查首日起迄今1個月來，總計取締546件佔用婦幼車格者，違規車主都將處以最高1200元罰鍰。此外，身心障礙者專用車位也列入此波稽查重點，今年迄今總計裁罰301件違規占用者，車主同樣將被處以最高1200元罰鍰。

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