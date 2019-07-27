小三是男的！人妻崩潰訴離控夫脫產

2019-07-27 12:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕林姓男子與妻結褵20年，2017年間，林妻驚覺丈夫愛的竟是男人，還把男子帶回家偷情，崩潰訴離並向2人提400萬求償，高等法院去年底判賠110萬確定，林妻又提告指控，丈夫明知財產已被假扣押，卻陸續處分帳戶財產，意圖毀損她的債權，新北地檢署調查認為，林男於收到法院查封不動產扣押命令前處分財產，主觀上無損害債權故意，予以不起訴處分。

林妻控訴，婚後與丈夫鮮少交談、幾乎沒性生活，但她仍對婚姻盡心奉獻，照顧丈夫生活起居，前年8月，她卻發現丈夫與「乾爹」有特殊曖昧關係，丈夫還與一名男子交往，兩人多次出遊幽會，甚至共赴中國廈門，她在房間內放錄音筆，錄到兩人喘息聲，及有人說「脫光、舔」，該男子甚至稱丈夫：「老公」，並開口要求老公幫他「打出來」，她大受打擊，精神幾近崩潰，決意結束20年來有名無實的婚姻，同年底向法院訴請離婚，另請求分配其擁有2577萬元的夫妻剩餘財產差額分配請求權。

林妻不滿表示，丈夫明知她已取得其財產2577萬元內的假扣押裁定，2017年12月12日起，卻陸續提領他帳戶存款，另還虛列向工程公司及其胞弟的欠款，增加原本沒有的債務，隱匿可供執行的財產，涉犯損害債權罪。

林男供稱，確實有向該工程公司及弟弟借款，才會還款給他們，另為幫兒子投保，才會陸續從帳戶提款支付保費，且妻向法院聲請假扣押其新北市永和區與台北市信義區的房產，兩房價值達4500萬元，縱使扣除貸款，也超過她聲請假扣押的債權。

工程公司潘姓負責人證稱，林男2013年確實曾向他借款1千萬，並提出借款證明；林男胞弟也說，2008年賣土地賺得700多萬元，哥哥怕他亂花錢，所以先向他借款100萬元，並提出當時開立的支票證明，表示迄今哥哥仍尚未還款，檢方依此認定林男辯詞並非無據。

且林妻於林男2016年12月26日收到法院假扣押裁定通知書前，未另以口頭或寄發存證信函告知，檢方認定林男在此之前處分財產，主觀上無毀損債權之故意，認定林男罪嫌不足不起訴。

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