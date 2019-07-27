19歲男子無處洩慾 隨機挑選短裙妹襲陰

2019-07-27 11:16

〔記者吳政峰／台北報導〕陳姓男子甫滿19歲，沒有女友，今年2月間看到新北市淡水區有名短裙妹小婕（化名）落單，竟然起了獸心，尾隨她進到巷內後推倒在地，狼爪深入裙內襲陰，行徑變態，小婕頑強抵抗，才未受到進一步侵犯，士林地院認為陳男觸犯強制猥褻罪，判刑7月，可上訴。

2019年2月23日晚間11時許，陳男突然很想要，因無處發洩，竟在淡水地區遊蕩，隨機尋找下手目標，見小婕著短裙獨自步行在淡水沙崙路上，尾隨其後伺機犯案，見她轉入弄內，直衝上前摀住她的嘴巴，不讓她呼救，再推倒在地強掀裙子，硬摸小婕的右大腿、臀部和下體。

小婕極力反抗，陳男才悻悻然放手離去，見他遠離，小婕趕緊打電話報警，警方先帶她到淡水馬偕醫院驗傷，再調閱監視器擒狼，陳男接獲通知到案，承認犯行。

法官發現，陳男少年時期就有不少非行舉動，沒想到成年了還不改劣行，未能控制情慾，趁小婕獨行偏僻巷弄之際，強暴迫使她屈服而猥褻得逞，欠缺尊重他人身體自主權的守法觀念，不僅使小婕身心受創，亦對社會風俗、治安帶來重大影響。

不過法官考量陳男才19歲，承認犯罪，未婚無子女，與祖父母同住，前為超商店員，高中畢業，決定輕判7月。

至於檢察官認為陳男恐有再犯之虞，建議強制治療，法官則說，因本案仍可上訴，要等到判決確定後，由執行檢察官及矯正機關評估斟酌。

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