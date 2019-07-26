7/26 大樂透1億元頭獎1注獨得！獎落台中市

2019-07-26 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月26日）開獎的第108000067期大樂透，頭獎1注中獎，可得1億元獎金，由台中市西屯區福和里中工三路42之1號1樓的「鴻潤商行」開出；第108000178期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由新北市新店區永安街76號1樓的「台鑫彩券行」及高雄市前鎮區永豐路224號1樓「祝鴻彩券行」開出；第108000178期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000067期大樂透中獎號碼為「04、11、36、40、41、48，特別號：49」，頭獎開出1注，可得1億元；貳獎摃龜；參獎共30注中獎，每注可得5萬5798元；肆獎共84注中獎，每注可得1萬2810元；伍獎共1617注中獎，每注可得2000元；陸獎共1982注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9725注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7394注中獎，每注可得400元。

第108000067期49樂合彩中獎號碼為「04、11、36、40、41、48」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共111注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3423注中獎，每注可得1250元。

第108000178期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、06、07、09、11、17、18、19、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共219注中獎，每注可得500元；肆獎共2428注中獎，每注可得100元。

第108000178期今彩539中獎號碼為「02、03、21、28、37」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共140注中獎，每注可得2萬元；參獎共5140注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6815注中獎，每注可得50元。

第108000178期39樂合彩中獎號碼為「02、03、21、28、37」，四合摃龜；三合共107注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4908注中獎，每注可得1125元。

第108000178期3星彩中獎號碼為「821」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000178期4星彩中獎號碼為「4255」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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