7/25 威力彩連42摃！ 下期頭獎上看14億

2019-07-25 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕威力彩連摃42期！今（25）日晚間開獎的威力彩108000059期頭獎依然沒有人中獎，貳獎則共4人獲得，每人可得319萬6575元。預估下一期威力彩頭獎將上看14億；而第108000177期今彩539與第108000177期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000059期威力彩中獎號碼為「01、19、23、25、32、37，第2區：02」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得319萬6575元；參獎共29注中獎，每注可得15萬元；肆獎共266注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1146注中獎，每注可得4000元；陸獎共8884注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬4398注中獎，每注可得400元；捌獎共7萬8990注中獎，每注可得200元；玖獎共10萬8935注中獎，每注可得100元；普獎共18萬1598注中獎，每注可得100元。

第108000059期38樂合彩中獎號碼為「01、19、23、25、32、37」，五合摃龜；四合共17注中獎，每注可得6萬7500元；三合共179注中獎，每注可得5750元；二合共2647注中獎，每注可得750元。

第108000177期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、07、09、17、18、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共187注中獎，每注可得500元；肆獎共2226注中獎，每注可得100元。

第108000177期今彩539中獎號碼為「14、17、24、36、37」，頭獎摃龜；貳獎共162注中獎，每注可得2萬元；參獎共5977注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4321注中獎，每注可得50元。

第108000177期39樂合彩中獎號碼為「14、17、24、36、37」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共152注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8546注中獎，每注可得1125元。

第108000177期3星彩中獎號碼為「626」，正彩共66注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000177期4星彩中獎號碼為「0325」，正彩共15注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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