蜂巢晚摘害死老婦 民進黨議會黨團籲建立SOP

2019-07-26 19:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市慈航路虎頭蜂巢拖10天未摘除，導致87歲老婦遭叮死，引發社會譁然；民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌今痛批，事發後縣府所表現的態度毫無同理心，他呼籲相關單位應公開資訊，還原事情真相，建立後續相關作業的SOP，負起責任，對此不幸事件提出解決方案，還給傷心欲絕的家屬一個公道。

「發生不幸之後，更大問題在態度！」陳文昌說，針對宜蘭縣民通報虎頭蜂窩，延宕10日，直到老婦下田遭蜂群螫死的不幸事件，家屬盼縣政府可以給一個明白的交代，為什麼6月29號通報，要拖到7月9號晚上8點，不幸發生之後，才能夠緊急摘除。

陳文昌說，依照農業處說法，一切都依照程序辦理，然而人命關天，豈可等閒視之，處置事情的輕重當有緊急排序，避免憾事發生，公部門回報，台電斷電時間需公告3天，為何行政作業卻拖更久，更離譜的是，出了人命之後，縣府所表現的的態度沒有同理心，只說一切依法辦理，令人更加遺憾！

陳文昌指出，民進黨宜蘭縣議會黨團要求，相關單位應公開資訊，還原事情真相，建立後續相關作業的SOP，負起責任，對此不幸事件提出解決方案，還給傷心欲絕的家屬一個公道。

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