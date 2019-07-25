誰都不想與毒窟為鄰 警籲有這些特徵快檢舉

2019-07-25 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕誰都不想與毒窟為鄰危及住家安全，全國第二波安居專案已同步啟動，台中市第五分局最近密集到各里召開「108年安居緝毒治安座談會」，提供多項有可能是毒蟲聚集處所的相關特徵，希望儘快向警方反映檢舉，藉此將毒瘤趕出社區，讓民眾有一個安心生活環境。

事實上，全國檢警去年開始啟動「安居專案」鼓勵民眾提供情資，掃蕩大樓與社區涉毒熱點，成果豐碩，而今年全國第二波安居專案已在本週同步啟動，台中市警局表示，「安居專案」執行對象除了從藥腳向上溯源外，更重要的是民眾反映情資，及對於村、里、鄰長、社區大樓管委會的訪查等，也要求各保全公司指導保全員如何觀察可疑，鼓勵民力積極提供犯罪線索。

而第五分最近也密集到各里召開座談會，日前到陳平里活動中心邀市議員賴順仁、陳平里長林家峯、忠平里長許秀蓉、守望相助隊成員、里民共60餘人齊聚一堂，主持座談的副分局長劉永昌表示，「警力有限，民力無窮」，所謂安居專案精神是淨化社區，不讓毒品走入社區，同時採警、民團體合作的方式，配合社區里民形成的「友善通報網」提供有效情資，由警方依據相關情資主動出擊掃蕩危害社會的毒蟲，再以向上溯源的方式，從根本打擊毒品犯罪。

他同時強調，掃蕩社區毒害人人有責，畢竟誰都不想鄰居是毒窟或製毒工廠，提醒民眾如發現「無人進出卻有機器長期運轉、長期開燈或裝設有遮光、隔音設備」、「面容憔悴，作息日夜顛倒，出入分子複雜」、「屋內常傳出刺鼻異味（塑膠燃燒味、化學藥劑或掩飾用香精氣味）」的可疑住戶，請向里鄰長、撥打110或向派出所反映，由警方排除社區治安毒瘤，達成人人安居目標。

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