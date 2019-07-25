驚悚！疑遭狗群追吠摔車 騎士遭單車車把刺死

2019-07-25 12:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮日前清晨發生驚悚的單車騎士摔車，被把手刺死意外，因無監視器摔車原因成謎，草屯鎮馴犬教練段傳仁說，母親就住附近，摔車處平日就有成群流浪犬聚集且會追騎士，當天清晨也有聽到狗群狂追大叫聲，懷疑又是被狗追吠而緊張摔車的意外。

南投縣草屯鎮63歲洪姓男子，12日清晨到草屯鎮郊區騎腳踏車運動，騎到一處產業道路上時，不知何故突然摔車，腳踏車先倒地，車龍頭的右把手朝上，而他摔下後腹部撞擊到垂直向上把手，把手直接刺穿其右腹部傷重不治。業餘自由車選手判斷，意外發生前騎士的車速很低，只是車速慢還摔車的原因就難猜測。

草屯鎮馴犬教練段傳仁今天表示，老家就在意外發生地點的附近，毗鄰媽媽的菜園，而該地點會有一群流浪犬聚集，他們仗著族群龐大，常會追吠騎機車或騎腳踏車行經的騎士，12日清晨母親也有聽到狗群追吠聲，但後來才知出了這樣驚悚的意外，大家都猜測是洪姓騎士被狗群追吠太緊張而摔車。

段傳仁說，側面了解這裡的流浪犬會有人來餵，狗的群體愈大牠們自認的地盤就愈廣，愈會放心地展現追獵本性，因此要再苦婆心勸說一次，千萬不要固定餵食流浪狗。

段傳仁也說，要防被狗群追吠，發生被咬傷或發生摔車意外，就只有「不逃跑、不驚聲尖叫」，且要使出「3個NO」撇步，即一不逃跑，停車正面怒對狗；二對著狗喝斥「NO」，或利用有帶的東西丟牠們，讓牠們退縮；三則是絕不背對狗，正面瞪著們慢慢離開。

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