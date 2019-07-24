人行道地磚鬆動害前主播87歲老母坐輪椅跌倒 高院判北市府國賠32萬

2019-07-24 14:15

〔記者楊國文／台北報導〕前主播裔式敏母親、高齡87歲的婦人周敏，前年由外傭推著坐輪椅經過北市松山區一處人行道時，因地磚鬆動下陷而翻倒受傷，高等法院今認定台北市政府有管理疏失，判決應國賠32萬多元確定。

高歲89歲的周婦主張，前年3月24日下午2時，她坐著輪椅由外傭推著外出，經過台北市永吉路和基隆路一段交叉口東北角人行道時，因路面地磚鋪面鬆動不平，導致輪椅左側輪胎卡在凹陷處失去平衡而翻倒，造成她頭部左側、臉部及左眼重擊地面，臉部有撕裂傷、擦傷，左額皮膚挫傷約 6公分、眉尾撕裂傷縫線約4公分，鼻樑左側一道切割傷口長約 3 公分，臉部左側多處紅腫及挫傷、眼睛也發生黃斑部病變，鼻樑受撞擊引發急性鼻竇炎，訴請國家賠償249萬元。

一審認定台北市政府有管理疏失，判應國賠周婦10萬多元；周婦不服，上訴高等法院。

高院審理認為，依臺北市立聯合醫院函復指出，周婦在本事故發生後，才發生黃斑部病變，與此事故具相當因果關係，臺北榮總函文也指出，周婦因已高齡87歲，體能衰退較快，又有陳舊中風，又因為此事故跌倒，步行能力退步，其復健治療與系爭事故跌倒受傷，應有部分關係。

此外，依周婦診斷證明書等資料，認為周婦之前即罹患憂鬱症，此事故發生後，因病情變化，提前開立藥物，且有輕生意念，病情加劇，睡眠不佳，引發老年便秘，與此事故具相當因果關係。至於鼻炎原因，應與跌倒鼻樑撞擊地面無關。

高院綜合考量發生此事故時周婦已屆87歲高齡，且受傷也是因台北市政府管理疏失造成，今加碼改判應國賠周婦32萬多元，全案確定。

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