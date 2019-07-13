世大運持TAIWAN旗幟遭架離》獨派人士訴請國賠 一審勝訴

2019-07-13

〔記者溫于德／台北報導〕FETN蠻番島嶼社成員陳俞璋，在二○一七年世大運閉幕式上高舉寫有「TAIWAN」的布條旗幟，遭現場憲兵搶下並抬離現場；陳後來訴請國賠七十五萬零一元。台北地院認定，無論手舉「TAIWAN」或「臺灣」旗幟，均超越政治或意識形態，執行正副元首的特種勤務機關竟予以反對，實在讓人難以理解，基於憲兵在特種勤務生效期間，依法僅受國家安全局指揮，昨天判國安局應賠償十萬零五百元，本案可上訴。

國安局判賠10萬元

陳俞璋主張，前年八月卅日傍晚，他手持「TAIWAN」字樣旗幟進入世大運閉幕式，晚間五時卅分，董事長樂團演唱「眾神護臺灣」結束時，他突遭一名身穿白衣、頭戴黑帽的國防部憲兵指揮部人員強行搶奪旗幟，其餘憲兵則組成人牆阻止他取回旗幟，並將他暴力壓制逮捕。陳俞璋後來提出國賠請求。

法官：持臺灣旗 超越意識形態

法官陳賢德認為，台灣是眾人生長及居住地，世大運在台北市舉辦，超過一百個國家參與這項盛事，甚至中國地區也推派選手參加。因此，在閉幕式上無論手舉「TAIWAN」或「臺灣」旗幟，均超越政治或意識形態；然而，執行正副元首的特種勤務單位機關竟予以反對，實在讓人難以理解。審理後判決國安局應賠償五百元醫藥費及十萬元精神慰撫金。

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