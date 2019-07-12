世大運高舉「TAIWAN」旗遭特勤搶走 法院判國安局賠10萬

2019-07-12 20:36

〔記者溫于德／台北報導〕FETN蠻番島嶼社成員陳俞璋，前年在世大運閉幕式上高舉寫有「TAIWAN」的布條旗幟，遭現場憲兵搶下並抬離現場；陳後來訴請國賠75萬1元。台北地院認定，無論手舉「TAIWAN」或「臺灣」旗幟，均超越政治或意識形態，但執行正副元首的特種勤務機關竟予以反對，實在讓人難以理解，基於憲兵在特種勤務生效期間，依法僅受國家安全局指揮，判國安局應賠償10萬500元，可上訴。

陳俞璋主張，前年8月30日傍晚，他手持「TAIWAN」字樣旗幟進場，晚間5時30分，董事長樂團演唱「眾神護臺灣」結束時，他突遭一名身穿白衣、頭帶黑帽的國防部憲兵指揮部人員強行搶奪旗幟，其餘憲兵則組成人牆阻止他取回旗幟，雖經他以台語表示：「無代誌搶走我的旗幟創啥？」、「旗子還我」等語，仍遭6名憲兵暴力壓制逮捕。

陳俞璋認為，憲兵指揮部執勤過程，無視憲法保障他的言論表達自由、即舉旗幟權利，另沒收旗幟並違法逮捕，則已侵害行動自由、財產權與身體健康權，因此對作成禁止於世大運現場出現任何旗幟的決議單位，包括台北市政府、國家安全會議、警政署、國防部、北市府警察局、國家安全局等7單位，連帶求償醫藥費500與精神慰撫金74萬9501元。

北市府、警政署自認無賠償責任；市警局、國防部、憲指部均抗辯非賠償義務機關；國安會認為依國賠法相關規定，得拒絕賠償；國安局則說，公務員執行職務未違反法律保留原則、必要性原則及比例性原則。

法官陳賢德審理後認為，台灣是眾人生長及居住地，而世大運在台北市舉辦，超過100個國家參與這項盛事，甚至中國地區也推派選手參加，因此，在閉幕式上無論手舉「TAIWAN」或「臺灣」旗幟，均超越政治或意識形態，然而，執行正副元的特種勤務單位機關竟予以反對，實在讓人難以理解。

法官認定，動手憲兵雖原屬國防部憲指部，但當天屬於特種勤務生效期間，依法僅受國安局指揮，有關下令及執行對陳俞璋奪取布條並強制抬離等職務，屬於特種勤務範圍，應認定主管機關為國安局、非國防部，其他單位則無連帶責任，最終判國安局應賠償500元醫藥費及10萬元精神慰撫金。

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