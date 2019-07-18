4棵大樹豎立梅川園道路中央 竟是建商種來擋路沖…

2019-07-18 19:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北區梅川東路園道竟有4棵大樹種在人行道上，非常突兀，有市民懷疑政府亂種樹，結果竟是20年前建商認養園道，為了園道旁自家別墅建案，要擋住巷口的路沖，直接把樹木種在園道步道上，歷經多年，小樹長成大樹，阻礙人行，當地里長申請移植，不過被市府駁回。

梅川東路園道三段有4顆高大的綠葉欖仁，直挺挺豎立在人行道中央，特別突兀，近來當地邱厝里長高敏裕以阻礙人行，向市府申請移植，被市府駁回，認為要保護植栽，樹木所在人行通道上仍有行走空間，而且園道東西兩側也有人行道，不影響人行空間，讓里長很不滿。

而這4顆高大的綠葉欖仁卻有段歷史，也不是市府種植，竟是建商種的！住在附近逾60年的育德里長黃志銘說，梅川園道是梅川加蓋興建的園道，20年前興建園道時，建商在旁邊興建別墅社區，也認養園道，發現別墅群對面、穿過園道就是巷口，為了阻擋路沖，直接在園道上種了4顆樹。

「當年的人行道中央小樹，歷經20年，已經長成大樹！」黃志銘說，為何建商為何種在人行道上？由於年代久遠，已經不可考，大樹豎立人行道也因此顯得特別醒目，也因為樹木存在多年，未聽聞民眾撞樹或受傷等事故，但是大樹豎立路中央，也是不妥，也建議市府能移植，讓行人行得順暢。

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