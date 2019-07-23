當庭互飆「白賊、垃圾」竟告不成 原因是…

2019-07-23 14:14

〔記者蔡清華／高雄報導〕董姓、崔姓男子為了工程款糾紛興訟，兩造去年2月間，在橋頭地檢署第8 詢問室開庭接受偵訊，崔男以「白賊」飆罵董男，董也當庭以台語「不像兒子」、「垃圾」等語辱罵崔，崔事後對董以涉犯公然侮辱，民事求償6 萬元，橋頭地方法院則以偵查庭內言行「偵查不公開」為由予以駁回，董不服再提上訴仍被駁回全案定讞。

原告崔男主張，去年2月7 日上午9 時30分許，在橋頭地檢署第8 詢問室開庭接受偵訊時，董某基於公然侮辱之故意，當庭以台語「不像兒

子」、「垃圾」等語辱罵，請求董賠償伊精神慰撫金6 萬元。

董男則以當時崔先以「白賊」辱罵，他才會情緒性以「垃圾」一語回應，且係在橋頭地檢署之詢問室內，言論並未廣為人知，尚難認有損害崔鎗蘥之名譽權，且退一步而言，崔某請求之金額亦過高。

橋頭地院岡山簡易庭審查認定，相互辱罵對方之處所為橋頭地檢署之詢問室，基於「偵查不公開」原則，該案於偵查階段進行詢問時，詢問室內僅有檢查事務官、書記官及兩造等特定人在場，不得由其他不特定人自由進出。

法官認為，當時兩造處於對立狀態情緒較為激動，兩造縱相互口出「白賊」、「垃圾」、「不像兒子」等語，亦不足使在場之檢查事務官或書記官因此即貶損兩造之社會評價，不符合民法侵害名譽權之要件。

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