風暴持續延燒！國安人員走私菸事件簿看這速上手（不斷更新）

2019-07-23 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕國安局少校吳宗憲等人，疑似利用利用執行總統蔡英文出訪任務，訂購9800條免稅香菸存放於華膳空廚，再趁小英返抵國門時，混入隨行人員行李夾帶入關，消息曝光後引發輿論譁然，蔡震怒責令偵辦，晚間國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷去職，案件並未就此落幕、延燒至今。本報也特別整理官員走私菸的事件簿，以供讀者能快速了解目前進度。

【7月8日】國安局人員吳宗憲自免稅品系統後台購買免稅菸品共5筆訂單、9200條菸。

【7月11日】吳宗憲陪同出訪，搭乘1588班機，但訂購單上的菸品並未隨同班機出國。

【7月12日】黃國昌前往調查站拜訪，並提供證據要求開始布線。

【7月19日】菸品裝載入行李櫃中，置於保稅倉1樓的行李櫃運送車上。

【7月22日】

〈12:20〉關務署新聞稿顯示，12:35飛機落地前，有5輛接機貨車陸續裝載案貨，並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪。

〈13:25〉聯合查緝小組攔截相關車輛，並押至台北關私貨倉庫。關務署清查，實際上為9800條，已被海關人員全數查扣。

〈13:57〉黃國昌臉書爆料，國安局官員疑趁蔡英文拚外交，涉嫌走私9200條免稅菸品，金額高達645萬，並透過國賓特殊通關禮遇夾帶入境。

下午，蔡英文得知震怒責令偵辦，另在粉專發文承諾深刻檢討杜絕弊端。黃國昌也召開記者會，公開菸品訂購內容並說明過程，要求國安局、國安會、華航高層與關務署給交代。經關務署清查，夾帶的免稅菸品達9800條，調查局也證實獲報後已分案、發交新北處偵辦。專案小組研判，吳宗憲等人可能不是首次走私，而是第3次。

華航回應，專機作法屬包機性質，若有購買菸品需求，會從免稅品訂購系統協助訂購，置於空廚保稅倉庫內，並在出關前將菸品拿給訂購人，另強調無所謂高層代由管理、協助預定菸品等情事，目前已進入司法調查，會全面配合。

晚間，彭勝竹請辭獲准、張捷自請處分並調職。新北處約談涉案國安局人員後，陸續移送北檢偵辦。

【7月23日】

清晨，北檢依涉犯貪污、菸酒管理法等罪，將吳宗憲、少校張恒嘉聲押禁見，另外8人交保。另有媒體報導，多出來的600條香菸（由原本爆料的9200變9800條），疑似被藏在總統專機機艙行李內。

上午，黃國昌再批華航公然說謊，並控華航內部有人涉刑事犯罪，要華航高層董事長下台，以及呼籲李大維踹共。蔡英文也與總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維會商，並指示未來出訪隨行人員行禮取消禮遇。

下午，外交部副發言人歐江安回應，經全面清查，確定本部人員無參加菸品代購。

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