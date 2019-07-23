澎湖白沙岐頭海域發現女浮屍 穿灰上衣、黑長褲、黃膠鞋

2019-07-23 10:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙岐頭碼頭外海，今日上午發現一具女性浮屍，經漁民發現後通報第十三巡防區，轉報消防局派出白沙消防分隊，出動橡皮艇前往搜尋，尋獲該名女性浮屍，但身分待查，警方呼籲家中有失蹤人口民眾，迅速與警方聯繫。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午於7時41分，受理十三巡防區轉報指稱，有漁民在岐頭村外海發現1具浮屍，請協助派員搜尋；消防局獲報後，立即派遣白沙分隊消防車、救護車及救生艇，共3車1艇6人，前往岐頭附近海域搜尋，並由小隊長吳政男到場指揮。

救生艇勤務人員在上午8時38分，於員貝嶼海域發現一具女性遺體，年約55歲，年籍不詳，經打撈上艇後載返岐頭碼頭，交由岸巡單位處理後續事宜；白沙警分局偵查隊接獲報案後，立即展開身分清查，但仍未有所獲，無法確定身分，遺體先移往菊島福園冰存，等待家屬出面指認。

根據了解，該名女性遺體身著黃色膠鞋、黑色長褲、灰色上衣〈上面有英文字樣〉，疑似從事潮間帶活動或採捕海膽，警方呼籲包括岐頭、鳥嶼、員貝等離島，家中有失蹤人口，具有以上特徵的家屬，能盡速與白沙警分局聯繫，盡早確定死者身分，才能早日讓死者入土為安，並呼籲民眾從事潮間帶或採捕海膽活動，應注意自身安全。

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