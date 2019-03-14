淡水河岸驚見浮屍 女上身僅穿內衣卡石縫

2019-03-14 14:58

〔記者王宣晴／新北報導〕48歲的賴姓女子今天下午被民眾發現陳屍在新北淡水河岸，警消獲報趕抵，發現賴女卡在河岸的石頭縫間，消防人員協助搬運脫困，發現賴女上身僅穿著內衣，下身衣著完整，警方介入調查，確認賴女遺體上並無外傷，透過身上的悠遊卡確認賴女身份，目前將通知家屬到案，釐清死因。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/