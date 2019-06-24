台北植物園發現女浮屍 案情尚待釐清

2019-06-24 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中正區南海路的台北植物園今（24）日早傳出園內水池有女性浮屍，相關案情尚待釐清中。

根據《ETtoday新聞雲》報導，民眾今日上午7時許發現有屍體漂浮在園內水池後，遂通報警消。員警到場後，現場拉起封鎖線，初判死者是位約70歲女性，但死因、身分及案發經過尚在調查中。

據悉，隸屬行政院農委會林業試驗所的台北植物園占地約8公頃，園內有蓮花池、蕨類植物、裸子植物，及多肉植物等多種植物生態園區，是附近民眾休憩場所之一。

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