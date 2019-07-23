烏日警分局長吳耀南調至四分局 志工準備拿手菜餞別

2019-07-23 08:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日警分局長吳耀南調至四分局，志工及員警都很不捨得，更有志工媽媽們一人準備一道拿手菜為吳餞別，而龍井知名的小吃店龍津媽媽還特別跑到分局來與吳道別，母女兩人都哭了。

烏日分局分局長吳耀南於去年一月到烏日警分局擔任分局長，今天則調至四分局任職，消息傳出，很多基層員警及志工都捨不得，由於吳耀南對待基層以鼓勵代替責罵，也會全面性的照顧基層員警、甚至工友，因此消息傳出，很多基層員警及志工都捨不得。

烏日警分局三和所志工團隊特別舉辦一人一菜活動，歡送吳耀南，志工姊妹們紛紛使出拿手絕活，精心烹調自己的一道拿手菜，藉此感謝吳耀南平時照顧與領導有方。

三和所志工姊妹準備的菜肴有麻油枸杞松阪豬肉、鴨掌冷盤、鹹蛋苦瓜、古早味控肉、客家小炒、冷筍沙拉、達歌悶鴨、剝皮辣椒雞湯等各式美味餐點，帶至所內請吳耀南及員警共同享用。

吳耀南感動的表示，志工夥伴們平日對警政工作的支持與協助，此次餐會，除了讓他感受到三和所志工姊妹們的熱情，覺得像自己家人一般溫暖，也增進志工與員警間的交流及互動。

此外，吳耀南還與分局的所有員警一一道別，知名龍津小吃的龍津媽媽母女還特地帶小吃跑到分局跟吳耀南道別，表示雖然捨不得還是祝福，還忍不住落淚。

另外，志工姊妹與員警大家心中雖有不捨，但仍透過輕鬆愉快氛圍，慶祝分局長吳耀南履新及慰勞員警們的辛勤的執勤時光，分局長一一向大家告別並合影留念，為分局留下美好回憶。

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