開9槍擊斃移工警員判8月緩刑3年 竹警局：尊重司法判決

2019-07-22 20:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前新竹縣警員陳崇文2017年8月執勤時，因開9槍打死越南籍移工阮國非，被檢方依業務過失致死罪嫌起訴，新竹地院今天下午5點宣判陳崇文因業務過失致死罪，判8個月、緩刑3年；對此，新竹縣警察局竹北分局表示，尊重司法的判決。

逃逸越籍移工阮國非2017年8月31日吸毒後，在鳳山溪脫光全身，無故毀損民眾的小貨車，並攻擊民眾，新竹縣竹北分局鳳岡派出所獲報後，警員陳崇文協同民防到場處理，阮員拒捕襲警、打傷民防，並欲駕車離去，陳員遂持警槍朝阮員下半身射擊9槍，造成阮員流血過多致死。

今天下午新竹地方法院合議庭法官審理終結宣判。臉書社群挺警察的反毒陣粉絲團，聚集在法院前拉紅布條，支持警察開槍無罪。

竹北分局對此表示，近期員警執勤遭遇的幾個個案，已喚起了社會重視警察執勤所面臨不確定性與可能危害，分局當然期望司法能付予警察一個更合理的執法空間；對於判決結果，尊重司法的判決。

本身是律師的新竹縣議員林思銘則表示，警察代表國家執行公權力，在「警械使用條例」、「用槍時機、要領」不宜以太過嚴格標準苛求，以免警察投鼠忌器，喪失逮捕準現行犯、保障民眾與自身安全的最佳時機。

林思銘希望行政院能深入探討警察等司法人員執勤的實際情況，審慎研擬修正「警械使用條例」，針對「非故意槍擊」事件，在刑事責任上能「除罪化」，而民事賠償則由國家統一處理，才符合法律公平正義。

此案發生後，新竹縣警察局先將陳員調竹北分局警備隊，2018年10月間再外調屏東。對於民事賠償部分，竹北分局發起募款，加上警察局警友會和聯電榮譽副董宣明智等捐助，合計260萬元。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法