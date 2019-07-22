疑因情侶吵架 男持空氣槍掃射2無辜路人受害

2019-07-22 19:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣簡姓男子疑與女朋友吵架後，竟持空氣槍在街上掃射，造成1男1女受傷，其中男性傷者顴骨中彈，距眼睛不到2公分，女性傷者則是左手虎口受傷。警方據報後，循線調閱監視器，逮捕涉案的簡姓男子，正在釐清相關案情。

據了解，簡姓男子昨晚與好友在宜蘭市聚餐，但疑似餐後心情不好，眾人解散後，女友開車載簡男從宜蘭市往礁溪龍潭方向行駛，簡則持空氣槍沿途掃射。

家住礁溪的23歲劉姓男子，當晚9時40分許行經礁溪龍潭路一帶時，無辜被流彈波及，鋼珠往顴骨打去，距離左眼僅剩不到2公分，差點失明。

劉受訪時指出，當下被擊中時誤以為是昆蟲或小鳥，但用手一摸卻發現流血，且還有異物卡在臉頰，急忙跑回家向家人求救。

劉男在家人陪同下，到陽明大學附設醫院急救，據了解，鋼珠彈如同在劉男臉部「鑽」，院方經1個多小時手術，在臉部開2洞才取出鋼珠。

劉男指出，龍潭路是他必經之路，沒想到回家途中卻碰到這種事，還害他差點失明「太可怕了」。且他急救期間，還有另一名女性被害人被流彈打中，左手虎口中彈血流不止，遭遇相同的兩人在醫院相遇，才驚覺是被同一人所傷。

警方獲報後，沿途調閱路口監視器，鎖定犯案的自小客車，今天凌晨2點，該車吳姓女車主到宜蘭分局民族派出所報案，稱犯嫌就是她27歲的男友，並當場交付簡男作案的空氣槍1把、鋼珠260顆，不到18小時就宣告破案。

吳女稱，當晚是她駕駛自小客車，載著男友從宜蘭要回到礁溪住處，途中簡拿空氣槍朝窗外涉及，才造成路人受傷。宜蘭警方今下午將簡男帶回釐清犯案動機，至於空氣槍將交由刑事局鑑定殺傷力。

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