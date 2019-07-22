韓粉涉造謠台南淹水自認沒事 律師：太天真

2019-07-22 17:19

〔記者蔡文居／台南報導〕一名家住台南的羅姓韓粉拿去年台南及高雄淹水的照片，涉嫌在臉書造謠台南淹水，被台南市政府水利局提告，台南市刑警大隊今日傳喚他到案製作筆錄，他自認貼文沒標註日期，不覺得會觸法，迄未刪文。執業律師劉硯田則認為，他想法過於天真了！

羅姓韓粉日前在他個人臉書共張貼4照片，台南市府認為一張是去年新營的淹水照，另一張照片則明顯張冠李戴，將高雄淹水照當成是台南淹水照，根本是假訊息，已違反災害防救法第41條第2項「明知為有關災害之不實訊息…科新台幣30萬元以上50萬元以下罰金」，及社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧」。

劉硯田表示，羅姓男子辯稱貼文未標示日期，這部分是否構成散布謠言，確實仍有待商榷。但是，依右下角照片內容呈現的高雄市議員邱俊憲看板，足以一望即知與台南無涉，該照片所呈現的淹水災情既與台南無關，且為一般人稍加注意即可發現，但行為人仍於臉書張冠李戴指為台南淹水災情，實已有散播不實災害及謠言等情事，這部分恐怕已構成了違反社維法。

另外，羅姓男子的行為應該也與災害防救法第41條第2項無關，但反而可能涉及刑責較重的第41條第3項「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金」。

劉硯田說，由於羅姓男子貼文是同一行為，如兩罪都成立，基於刑罰優先原則下，則以較重的災防法論處；若不構成違反災防法，則還有社維法的行政罰責可處理。

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