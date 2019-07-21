韓粉拿舊淹水圖圍魏救趙 南市府：已查到人將提告嚴懲

2019-07-21 18:24

〔記者蔡文居／台南報導〕一名韓粉拿去年台南及高雄淹水的照片，造謠台南淹水，引起網友熱議。台南市政府新聞處今天下午表示，針對這次淹水，網路上有人拿去年0823台南及高雄淹水的照片，來抹黑台南，市府警察局已依市長黃偉哲要求查出何人所為，目前交由台南市刑大依法偵辦，市府將依災防法第41條提告，加以嚴懲。

這名韓粉是拿去年台南及高雄淹水的照片張貼在韓國瑜後援會的臉書社團中，聲稱「暴雨！台南市『淹黃水』有誰關心過」，暗指輿論只把焦點放在高雄雨後淹水，不看看台南也淹水；卻被抓包，用的照片是823水災的新聞報導畫面。

黃偉哲表示，針對網路上有人散播假照片，這做法沒道德，淹水大家都不樂見，而且是每位地方首長都需要努力防範，但是千萬不要拿這種不實的照片、假新聞、假論述充當政治口水戰。他相信，如果高雄市長韓國瑜看到這樣的照片、這樣的作為，應該也沒有辦法接受。

黃偉哲說，過去在登革熱防治方面，台南、高雄已經有很好的互動，希望這次的淹水，應該要哀矜勿喜，此時不論支持者也好、不相干的人也好，拿一些張冠李戴的照片來做政治口水，這是沒必要的，而且令人遺憾，應予譴責。

南市府表示，因此，對於這次網路上有人故意用去年高雄淹水照假消息來抹黑台南，警察局已依市長的要求追查出身份，將依災防法第41條，對於散播有關災害之謠言或不實訊息者，來提出告訴，加以嚴懲。

根據災防法第 41 條的規定，散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。

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