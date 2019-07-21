再遭韓粉「寄冥紙」霸凌 罷韓老闆長文曝「韓粉惡行」

2019-07-21 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕位於高雄的廣德家香蕉煎餅，因力挺「罷韓」慘遭韓粉霸凌，更因此事件無法再繼續租借店面，有店家、議員就接力幫忙，讓廣德家到服務處快閃發送100份香蕉煎餅，沒想到廣德家今（21）日竟再度收到韓粉「寄冥紙」，還寫上「祝你發大財」，相當惡劣。

廣德家今天在臉書上PO出收到的韓粉信件，內含「祝你發大財」字條以及多張冥紙，恐嚇意味相當濃厚，讓老闆無奈寫下「你沒殺過人吧？你們今天就會知道，殺人是什麼滋味，台南、屏東，全台不都有人在霸凌，怎會眼睛只有注意高雄。」

老闆說，這些韓粉永遠不會承認「做過的事有多惡毒」，表示未來這些霸凌他的人只會說「我怎不記得，有寄冥紙去恐嚇，我就是鬧著玩的。」有的則會說「我沒打過恐嚇電話，沒有半夜去撞門，沒有打檢舉電話，沒有性向羞辱，沒有公開他的隱私，沒有言語辱罵，沒有做假影片。」

老闆認為，這些霸凌的人覺得自己沒有做過傷天害理的事，自認為是正義使者，實在太噁心了，也委屈表示永遠忘不了「無法入眠擔心害怕是什麼滋味，像犯人四處躲藏是什麼滋味，不敢接電話是什麼滋味，不能聯絡朋友是什麼滋味，害怕家人安危是什麼滋味，無法自主生存是什麼滋味」

老闆接著憤怒表示「你們罵過我最難聽的詞，編過最下流的故事，剪過幾百刀的影片」，認為這些霸凌者動手跟沒動手的都一樣，都是跟著別人在做什麼，「巴不得世上多死一個人，也覺得自己永遠不會承擔任何後果」，更反問這些霸凌他的韓粉「殺死台灣民主的兇手，你們知道是誰」。

老闆也堅定表示，「民主自由只剩這一戰」，許多網友紛紛留言打氣「老闆加油」、「天色漸漸光，我們會找到我們的光明的！」、「好好活下去，把故事看到最後，過程也是結局的一部分」、「老闆加油！但是記得要多跟身邊的人交談喔，不要悶在心裡」、「支持老闆提告」、「報警抓出來！」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法