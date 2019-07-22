她駕車行經龍潭被槍擊？ 警追出監視影像查證原來是…

2019-07-22 16:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名女網友在社群網路臉書「龍潭人社團鄉親交流廣場」PO文，聲稱「駕車行駛中被槍擊了，疑似瓦斯槍的彈丸」後，龍潭警分局調查案件原委，經查該案發生地在龍潭區中興路段，針對被害女車主指稱發現汽車後擋風玻璃有疑似遭槍擊破碎，警方隨即成立專案小組，於案發地、周邊道路積極調閱監視器、查訪附近商家住戶等全力偵辦。

據女車主描述，她在昨晚8時30分駕車行駛國軍桃園總醫院前面路口，在行駛中被槍擊，因為沒聽到槍聲，只是玻璃遭不明物體擊中而破碎並未射穿，因此懷疑是遭空氣瓦斯槍的彈丸射擊，第一時間擔心下車會不會有人身安全，判斷不能下車查看，加上中興派出所就在附近，立刻把車子開過去報案，當下也聽到員警竊竊私語「又是同樣的狀況了！」為提醒住在龍潭的朋友注意，所以決定PO文公布自身的遭遇。

對此，龍潭警分局不敢大意，仍比照重大刑案偵辦，立即成立專案小組及鑑識專案小組追查，均未發現有彈痕及彈殼等相關跡證，經警方調閱案發及附近監視器影像，抽絲剝繭中發現疑似轄區一名常持石頭以彈弓射擊的男子涉嫌重大，種種跡證顯示並非槍擊案件，研判該車窗應是遭石頭彈射破裂。

專案小組對於鎖定的特定對象已依法通知該男子到案說明以釐清案情，並會強力約制，以避免其他類似事件發生。

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