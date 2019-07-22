司法院查冒牌律師、司法黃牛 移送13案法辦

2019-07-22 12:45

〔記者楊國文／台北報導〕司法院所屬各法院查知，近年來冒牌律師、司法黃牛越來越明目張膽詐騙涉訟民眾，政風處特地擴大執行「破壞司法信譽案件」專案清查，已掌握數十件不法，首波已將13件事證明者移送相關地檢署偵辦，並持續調查中。

司法院指出，近年來，各法院時常發現有疑似不具律師身分者，違法招攬訴訟等犯行，例如在法院外發放名片、藉機與當事人攀談或透過網路社交網站包攬訴訟等，且不具律師身分者縱未受正式委任，亦可能收費代為撰狀，或雖未協同出庭，卻於法庭內外與被告、當事人碰面進行案件指導等情事。

司法院認為這些冒牌律師、司法黃牛為牟取私利，卻從事詐騙涉訟民眾犯，嚴重破壞司法信譽，必加以遏止，因此於政風處規劃「破壞司法信譽專案清查」，發現疑似不法執行律師職務牟利或詐騙者達數10件，其中事證明確者有13件，陸續移送各地檢署偵辦。

官員舉例，男子張簡復中未取得律師資格卻冒稱為律師，受當事人委託辦理訴訟事件，收受狀紙費及律師費，且於受託案件審理時偽稱是當事人公職補習班的老師並經記載於筆錄等情，因涉嫌違反律師法及刑法詐欺取財罪，經嘉義地檢署起訴後，日前被依詐欺罪判刑5月確定，可易科罰金15萬元。

司法院指出，政風處將持續執行「破壞司法信譽案件」專案，展現維護民眾訴訟權益並強化司法清廉與公正形象決心，並提醒民眾，辦理訴訟事件應委請具有律師資格並合法登記執業的律師協助，避免受騙影響相關訴訟權益；若遇到疑似「司法黃牛」或「冒牌律師」挑唆，或包攬訴訟而收取費用者，得逕向各法院政風室提出檢舉。

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