前所未見！ 律師法擬大修146條 爛律師無所遁形

2019-04-25 00:10

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院將推出有史以來變動幅度最劇烈的「律師法」修正案，法條從53條增至146條，除增加全國性的申覆管道，讓民眾不再救濟無門，也在風紀倫理委員會中加入三分之一的外部委員，紓緩「律律相護」雜音，同時公開全國萬名執業律師的懲戒決議書供民眾查詢，讓爛律師無所遁形。

民眾目前遇到爛律師，只能向地方律師公會申訴，若決議不予處分，就沒有救濟管道，常被譏為「律律相護」，為強化公信力，修正案新增申覆機制，當事人若對地方公會決議不滿，可向全國律師聯合會新設的倫理風紀委員會申覆，其中外部委員（如：學者）應佔三分之一，不再律師自評。

創設「律師及律師懲戒決議書查詢系統」，將執業律師基本資料全部攤在陽光下檢驗，包含姓名、出生年月日、律師證號、照片、懲戒決議書等，民眾可憑這些資料擇優汰弱，尋找最符合本身需求的律師，也可避免遇到假律師或司法黃牛，增加保障；另懲戒委員會或覆審懲戒委員會做出懲處決議後，司法院也應公開主文。

律師部分，修正案擴大懲戒範圍，如：未跟當事人明示酬金；或中途解除委任，未事先告知或依比例退還酬金等事由，均可移送懲戒；同時增加懲戒方式，若委員認為律師只是訓練不足，未達警告地步，可命其自費上6到12小時的教育課程；規定每年應服「公益」時數，至於何為公益？時數多少？由全聯會另訂章程規定；另取消登錄制，執業無須再向各法院登錄。

律師目前僅受6個月的職前訓練就可執業，其中第一個月由法務部出資委託全聯會代訓基本學科，年耗資約300萬元，修正案刪除6個月的限制，並把訓練時程交給全聯會自訂，規定應由實習律師自行出錢受訓，預計整個實習期將會拉長。

制度面上，為了避免前年北律脫離全聯會的爭議再現，修正案比照會計師法，規定地方公會與律師為全聯會的當然會員，換言之，地方公會無法脫離全聯會，而全聯會將有個人會員，未來理事長的選舉將由全台約萬名律師投票產生，不再由地方公會決定，更有民意基礎。

曾鬧的沸沸揚揚的「單一入會全國執業」議題，行政院拍板為「單一會籍跨區執業」，律師未來依照主事務所所在地加入公會，只要繳錢給全聯會，即可跨區執業，至於新增一區要繳多少錢？款項如何運用？由全聯會自訂，據悉，擬朝繳千元就可全國吃到飽的方向設計。

外界關心的不適任司法官轉任律師，修正案也改為只要判刑一年以上確定者，就不得擔任律師，無須經過懲戒委員會除名。

本次修正案會議由律師出身的政務委員羅秉成主持，歷經與律師團體十幾次的協商，定調「自律自治」原則，可概分成民眾權益、律師規範、制度改革等三大區塊，呼應前年司改國是會議的決議，也是「法院組織法」及「法官法」修正案相繼出爐後，訴訟三角關係改革的最後一塊拼圖。

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