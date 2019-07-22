藥物濫用婦女醫療支持 新北最高補助4萬餘元

2019-07-22 11:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕有藥癮的「小惠」懷第一胎時，胎兒不幸夭折，第二胎嬰兒出現藥物戒斷症候群，且疑似有過動症狀，小惠接受新北市政府衛生局推動的「藥物濫用婦女醫療支持方案」，從產前、孕期到產後新生兒照護，市府皆提供協助，每位婦女最高補助4萬餘元，盼降低產下「毒寶寶」的風險。

衛生局長陳潤秋今天表示，小惠之前施用海洛英與安非他命，首胎嬰兒夭折，生下第二胎後，曾經多次懷孕，但都不幸流產，之後接受衛生局「藥物濫用婦女醫療支持服務」，今年初終於產下第三胎，目前健康狀況良好。

陳潤秋說明，藥物濫用婦女醫療支持服務包括懷孕前的避孕方式指導，包括安裝避孕器及結紮手術；懷孕中期包括唐氏症、頸部透明帶超音波、高層次超音波、X染色體脆折症、脊椎性肌肉萎縮症等產檢補助，以及產後母嬰醫療照護與傳染病防治等，每位婦女最補助4萬餘元，減輕家庭負擔。

亞東醫院婦產科醫師杜方超表示，臨床上濫用藥物的孕婦可能造成胎死腹中、早產，或胎兒先天性異常、畸形、生長遲緩、學習障礙及新生兒戒斷症候群等，藥物濫用婦女只要願意接受治療，永遠都不嫌晚。

衛生局心理衛生科長杜仲傑表示，至今年6月底止，全市追蹤關懷的藥物濫用婦女有648人，去年9月起推動「藥物濫用婦女醫療支持方案」以來，各管道共轉介20名個案，其中只有9位接受服務方案，其餘則是不願意。

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