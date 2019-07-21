跟蹤企鵝妹噁男「扇子哥」 竟曾問卦「性侵除罪化」？！

2019-07-21 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕南韓美女實況主「企鵝妹」（윰찌니，Jinny）昨（20日）在客運上發現一名男子跟蹤她，更在直播中驚恐淚崩，而該名跟蹤噁男還怕自己長相曝光，用扇子擋住臉，被網友稱「扇子哥」。網友今在批踢踢發文揭露，一個疑似是「扇子哥」的帳號，更找出該帳號日前在批踢踢八卦版的貼文，題為「[問卦] 強姦除罪化有沒有搞頭？」網友們紛紛痛批，「噁心、恐怖」、「社會未爆彈」，譴責其騷擾行徑。

綜合媒體報導，疑似「扇子哥」的帳號在Twitch上，大言不慚說道：「我平常連家門都不出的人，更別說會跟在女生背後，要知道允進（企鵝妹）多幸運」；還發表自己對跟蹤行為的看法，「粉絲愛跟就跟R，那算是粉絲的自由，只要不跟回家都還好吧」，甚至厚顏無恥地認為，忍受粉絲騷擾、跟蹤是公眾人物的課題，「總之網路世界很複雜的，想成為網路紅人的困擾，第一課就是被跟蹤R」，種種荒謬言論，令網友「大開眼界」。

根據該帳號的一則批踢踢貼文，該帳號甚至自爆：「經過實際幾次近距離觀察（企鵝妹）」；還反駁質疑他行徑不當的言論，抱怨「聊天室嘴臭不要再說我是跟蹤仔」、「幹，我愛出現在哪裡，沒有人可以阻止我，啾咪」。而該帳號的臉書，則湧入不少網友留言，痛批其騷擾行徑，但都未獲回應，該帳號只是一味刷新貼文，疑似是為了「清洗」版面。

根據本報稍早報導，企鵝妹在直播中表示，一般民眾在路上看到她，都會想跟她打招呼或一起拍照，但扇子哥卻只是遠遠地觀察她，也沒有想上前招呼。企鵝妹抵台北後在友人協助下，與扇子哥在路邊對質，扇子哥聲稱沒有要跟蹤她，只是「恰好同車」。

網友紛紛表示恐怖，不能輕忽這個問題，痛批「超噁，怎麼可能剛好都坐到同一班公車」、「社會未爆彈」；也有網友表示，本來還以為他在網路上的言論是在玩笑、反串，沒想到居然跟現實中「言行一致」。

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