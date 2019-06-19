舔腋下？勃起惹？正妹Youtuber：在網路上也是性騷擾

2019-06-19 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕影評Youtuber「飽妮」上周二（11日）在影片中分享自己遇到網路性騷擾的經歷，並提供網友簡單評估言論是否逾矩的方式。

據飽妮在影音平台「Youtube」上發布的影片，飽妮舉出，這兩年來她在網路上曾碰到的性騷擾留言，像是「我是來看飽妮的腿，真的好硬」、「勃起惹」、「晚上應該被小開＿到外＿了吧」、「我是看到奶才進來的」、「只有我想幹翻飽妮嗎？」等。其中，最讓她感到不適的是那些表明想對她做出某些特定猥褻行為的意圖，如「想舔腋下」、「想舔腳趾」的言論。

除此之外，飽妮表示，她甚至還遇過網友傳性器照片或性愛影片。對此，飽妮表示不能理解這些行為。

對於網友將她碰到性騷擾歸因於衣著，飽妮感到荒謬。另外，她還說，自己也常會收到關於她身材外型上的批評，像是「太瘦了」、「怎麼看起來這麼平呢」。

飽妮說：「我不知道為什麼大家覺得在網路上批評別人的外型是一件很正常的事情？」她認為，常人不會在路上對陌生人隨便品頭論足，「但是為什麼在網路上，大家就覺得可以很理所當然地留這種留言呢？」

飽妮表示，「這就是一個女生Youtuber，有可能每天都會看到的一些東西」，但也許在她看來是性騷擾的言論，網友卻不覺得自己在性騷擾她，也有可能有些女生聽到同樣的話，卻不覺得自己受到性騷擾。對此，飽妮認為，如果發現自己在現實中，對不熟的人難以啟齒的話，「或許真的不該（將那些話）打（字）出來」。

有網友在影片留言區感嘆性平教育的重要性，表示不會有人想養出會隨便對女生說出「好想幹翻妳」的兒子，也有網友為飽妮加油打氣，鼓勵她「覺得不舒服真的要說出來」。也有男性網友直呼，身為男性，「看這些留言都快尷尬死＋噁心了，留言的各位都不覺得自己很噁嗎？」，更有網友表示，匿名機制不是用來性騷擾別人。

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